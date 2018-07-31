Компания Huawei показала охлаждающий модуль для первого 5G-смартфона

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Видимо, это сделано для того, чтобы никто не сомневался в том, что работа по созданию 5G-смартфона компания Huawei ведет полным ходом.

Хотя о том, что смартфон с поддержкой 5G разрабатывается, представители компании сообщили уже довольно давно. Представить его обещают в 2019 году, к ожидаемому запуску операторами 5G-сетей.

Сегодня существуют несколько смартфонов с поддержкой 5G, например, ZTE Gigabit, но все эти модели представляют собой прототипы, то есть не предназначены для потребительского рынка.

Huawei верит, что она первой в мире выпустит смартфон с поддержкой сети пятого поколения. А, по мнению компании, будущее стоит именно за мобильным интернетом пятого поколения и искусственным интеллектом (ИИ). В разработке ИИ Huawei обещает также активно участвовать.

Ранее сообщалось, что первый 5G-телефон компании Huawei может носить имя Mate 30. В нем будет использоваться собственный 5G-модем. Чип Balong 5G01 обеспечит пропускную способность 2,3 Гбит/с.

По прогнозам компании, к 2025 году к сети 5G будет подключено 1,1 млрд устройств, из них беспилотных автомобилей будет 200 млн.

Но все это в будущем, а пока компания Huawei показала охлаждающий модуль для смартфона 5G. Радиатор представляет собой медный лист толщиной 0,4 мм. По сообщению компании, в 5G-устройстве необходимо более эффективное рассеивание тепла, поэтому графитовые модули охлаждения, как в современных смартфонах, не годятся.