«Быстрее, выносливее, сильнее»: Эксперты рассказали, какими будут iPhone спустя три года

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Инженеры Apple имеют некоторые наработки уже сейчас, но пока не готовы их реализовать в серийной модели.

Смартфоны iPhone по праву считаются наиболее популярными устройствами в своём сегменте. Новинки Apple год за годом диктуют моду в сфере производства мобильной техники. Последний флагман бренда iPhone X заставляет во многом равняться на себя ведущих производителей.

На этом фоне многих интересует, какими будут гаджеты данной линейки в ближайшем будущем. Ответ на этот вопрос дали эксперты в данной области. В частности, они рассказали, что уже спустя три года мы увидим новые iPhone, которые станут быстрее, выносливее, сильнее.

В частности, уже известно, что к 2020 году производитель процессоров для Apple компания TSMC планирует закончить работу над чипом A14 по технологии 5 нм. Данный девайс позволит увеличить мощность и производительность гаджета, а также улучшить его автономность. Помимо этого, эксперты прогнозируют, что уже в ближайшие годы в iPhone появятся тройные камеры. Некоторые бренды проявили смелость и оснастили свои смартфоны таки нововведением уже сейчас, однако в Apple хотят сделать всё максимально качественно и надёжно.

Отдельно стоит отметить предположение, что инженеры из Купертино работают над ускорением работы iPhone. Ожидается, что новые технологии файловой системы позволят передавать данные на скорости до 7 Гбит/с. Также эксперты предполагают, что гибкие смартфоны Apple уже не за горами. Samsung и LG планируют показать такие девайсы в 2018 году. Американский бренд, наверняка, не станет им в этом заметно уступать. При этом прочность устройства заметно повысится, считают специалисты. Ожидается, что новейшее стекло Gorilla Glass 6 от Corning должно iPhone в этом помочь.

Ранее мы писали, что камера новых iPhone станет съёмной. Модуль будет крепиться к корпусу на специальной магнитной подставке.