iOS 12 рассекретила наличие двух SIM-карт в iPhone

Сегодня, 10:22

Новый смартфон от Apple обзаведется двумя слотами «симок», о чем упоминается в коде пятой бета-версии «яблочной» ОС.

В США пользуются популярностью смартфоны с одной SIM-картой, поэтому еще ни один iPhone не мог похвастаться двумя слотами. Судя по всему, ситуация изменится грядущей осенью, когда «яблочный» техногигант презентует новый iPhone. Рассекретила наличие двух SIM-карт в американском флагмане пятая бета-версия операционной системы iOS 12, код которой активно разлетается по Сети.

Традиционно, до презентации новых гаджетов, Apple не подтверждает правдивые или фейковые слухи. Завеса тайн раскроется осенью, а пока что почитателям iPhone остается ждать новостей от проверенных инсайдеров.

Отметим, наличие двух SIM-карт является отличительной чертой смартфонов китайских брендов. Если в ваши руки попал iPhone с двумя слотами «симок», можно с уверенностью говорить о подделке. Видимо, в Apple поняли, что, играя в интересах американского клиента, компания упускает заметную долю мирового рынка.