В сети «засветился» новый смартфон Lenovo с четырьмя камерами

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Гаджет получил два модуля для основного девайса и два – для фронтального.

Новый смартфон компании Lenovo показался в сети. Гаджет «засветился» в базе данных TENAA под кодовым названием L38031. Здесь же появились первые изображения устройства. Нетрудно заметить, что основная и фронтальная камеры имеют сдвоенные сенсоры. Таким образом, можно сделать вывод, что новый смартфон оснастили сразу четырьмя камерами. В описании к гаджету говорится, что каждый модуль получил матрицу на 13 Мп. Габариты устройства составляют 153,8х72,9х7,95 мм, диагональ экрана – 5,7 дюйма (1440х720 точек), разрешение, вес – 149 граммов. Также есть здесь информация об аккумуляторе смартфона. Его ёмкость составляет 2970 мАч, что весьма скромно для фаблета. Дата презентации новинки и ориентировочная цена пока неизвестны. В Lenovo утечку пока никак не прокомментировали.

Ранее мы писали, что новый флагман Nokia получит множество камер. В сети появилось изображение устройства, где показано, что на тыльной панели в стиле револьвера разместились сразу несколько объективов.