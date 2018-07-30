«Китайские загадки»: Meizu зазывает журналистов на релиз Meizu 16 шампунем и мясом

Сегодня, 17:15

Презентации новых устройств Meizu состоятся 30 июля и 8 августа.

Компания Meizu удивила журналистов весьма странными приглашениями на грядущие мероприятия бренда. Производитель зазывает гостей на релиз Meizu 16 шампунем и мясом.

Про «китайские загадки» написала местная пресса со ссылкой на коллег, получивших таинственные пропуска на презентации. На сегодняшнее мероприятие критики и обозреватели получили по коробке с шампунем и пригласительными. Помимо прочего журналистам раздали записки, где предлагалось помыть этим самым шампунем свои чёлки. Вероятнее всего, речь идёт о презентации нового смартфона либо без фирменного выреза на экране (чёлки), либо с усовершенствованным вырезом.

Что означает мясо в коробке с приглашениями на презентацию Meizu 16, которая должна состояться 8 августа, выяснить пока не удалось.

Ранее мы писали, что смартфоны Meizu 16 и 16 Plus прошли сертификацию 3C в Китае. Ожидается, что в продажу флагманы поступят сразу после релиза.