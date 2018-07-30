«Smart TV за предзаказ Galaxy Note 9»: Samsung запустил акцию невиданной щедрости

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Подпишись на покупку смартфона и получи телевизор в подарок, предлагает южнокорейский техногигант в преддверии презентации девайсов стоимостью $935 и $1210.

9 августа Южная Корея станет свидетелем выхода суперсовременного смартфона Samsung Galaxy Note 9 в двух модификациях. Сейчас азиатский производитель испытывает небольшие финансовые трудности, из-за чего ему пришлось запустить акцию невиданной щедрости, рассказывают источники.

За предзаказ девайса со 128 или 512 Гб встроенной Flash-памяти клиент получит в подарок фирменные телевизоры Smart TV. По все той же финансовой причине обе модификации Samsung Galaxy Note 9 едва ли не в день презентации отправятся в магазины.

Также источники успели запугать почитателей южнокорейской техники из разных стран. Samsung неспроста запустил акцию невиданной щедрости. Предполагается, по пути на мировой рынок новые смартфоны подвергнутся неоднократному подорожанию. Параллельно многие инсайдеры утверждают, Galaxy Note 9 поступят на мировой рынок 24 августа, а стоимость в $935 и $1210 является окончательной.

Интерес к смартфонам от Samsung подогревается со всех сторон. Не успел Galaxy Note 9 оказаться в магазинах, как южнокорейский техногигант обещает шокировать клиентов девайсом Galaxy S10. Смартфон будущего обзаведется тройной тыльной камерой, функцией Face ID и полноценным 3D-сканером.