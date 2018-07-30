Honor Note 10 оснастят технологией GPU Turbo 2.0

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В компании даже не скрывают, что новинка получит «мотор с двумя турбинами».

Новый смартфон Honor Note 10 от компании Huawei оснастят новейшей технологией GPU Turbo 2.0. Об этом сообщили инсайдеры, которые воочию наблюдали новинку, а также соответствующие девайсы, интегрированные в неё. В частности, сдвоенная камера будет, по словам источников, вмонтирована в углу тыльной панели, а дактилосканер останется по центру. Между тем, в компании даже не пытаются скрыть тот факт, что Honor Note 10 оснастят GPU Turbo 2.0. На рекламных постерах, которые активно распространяются в Китае, говорится, что смартфон будет иметь «мотор с двумя турбинами». По некоторым данным, Honor Note 10 станет первым смартфоном, где будет реализована улучшенная версия технологии GPU Turbo 2.0. Предполагается, что здесь появится повышенная энергоэффективность и производительность. Как известно, все ответы на вопросы можно будет узнать уже завтра, когда состоится официальный релиз новинки.

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