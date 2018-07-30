В Сети показали «живые» снимки iPhone X Plus и iPhone 9

Вчера, 23:15

Публикации инсайдера подтвердили подозрения экспертов о дизайне устройства.

По мере приближения даты релиза следующего поколения смартфонов iPhoneамериканской компании Apple в Сети появляются всё новые утечки, повествующие о тех или иных параметрах новинки. В частности, накануне в соцсетях показали «живые» снимки новых «яблочных» гаджетов. Речь идёт о моделях iPhone X Plus и iPhone 9, которые, как утверждают источники, станут следующими премьерными девайсами Apple. Инсайдером в данном случае выступил блогер Веня Гаскин.

Ряд пользователей высказали сомнение достоверностью опубликованных им фото, однако эксперты подтвердили аутентичность продукции компании из Купертино. Стоит отметить, что внешний вид iPhone X Plus и iPhone 9 ничем особенно не удивил и подтвердил подозрения специалистов, уже давно рассекретивших дизайн устройства.

Ранее мы писали, что iPhone 9 не будет бюджетным. Соответствующее мнение высказали авторитетные эксперты в данной области.