Эксперты: Стекло Gorilla Glass 6 способно вынести 15 падений с метровой высоты

Сегодня, 08:44

Уникальный сплав позволит сделать разработку куда более прочнее, чем ранее.

Специалисты фирмы Corning изучили возможности Gorilla Glass 6 и пришли к выводу, что стекло обладает весьма серьёзными характеристиками. Краш-тест показал, что оно способно вынести 15 падений с метровой высоты без последствий. Параметры данного стекла превышают результаты, показанные Gorilla Glass 5. Эксперты подчёркивают, что в эпоху, когда экраны мобильных устройств становятся всё больше, данная разработка окажется очень кстати. В будущем исследователи намерены проработать возможность увеличения прочности стекла тыльной панели, используемого для беспроводной зарядки устройства. Что же до Gorilla Glass 6, то он должен появиться в флагманах, которые выйдут уже в текущем году. Какие именно устройства первыми получат сверхпрочное стекло, не уточняется.

Ранее мы писали, что смартфон Oppo Find X провалил тест на прочность. Блогер JerryRigEverything изучил возможности данного смартфона и был разочарован.