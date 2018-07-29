Сегодня, 04:45

Вслед за руководством криптовалютной биржи Binance, которое выделило миллион долларов для пострадавших от стихийного бедствия, купертиновцы объявили о собственной гуманитарной акции.

Apple бесплатно отремонтирует гаджеты, пострадавшие при наводнениях в Японии. Это касается как мобильных устройств, так и планшетов, компьютеров, смарт-часов и прочего, что разработано в лабораториях компании. Пользователи социальных сетей довольно неоднозначно отнеслись к этой инициативе. По мнению подавляющего большинства комментаторов, акция больше напоминает рекламную кампанию. Если бы в Apple действительно хотели оказать помощь, то им стоило выделить средства на восстановление жилья и инфраструктуры на западе Японии.

Напомним, в десяти японских префектурах, вследствие аномальных ливней, только по официальным данным, погибли не менее 200 человек. Сотни жителей пока числятся пропавшими без вести. Первоначальная сумма, выделенная правительством Японии на ликвидацию последствий стихийного бедствия, составляет 350 миллионов долларов.