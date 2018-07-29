Пользователь iPhone X поделился выводами о недочетах в безопасности гаджета

Сегодня, 03:45

Один из «юзеров» нового iPhone X, после того, как у него украли гаджет, решил проверить, действуют ли гарантии, которые анонсирует Apple.

Оказалось, что усомнился в принимаемых мерах он не зря.

Например, по словам купертиновцев, функция «Найти iPhone» помогает отследить похищенный аппарат в течение суток и заблокировать его на расстоянии. Но для этих действий телефон должен находиться в включенном состоянии и быть подключенным к интернету. Те, кто занимается кражей таких устройств, сразу после похищения отключают устройство, чем минимизируют шансы его нахождения. Недовольный пользователь предлагает изобрести и внедрить в устройства некий аналог отключения смартфона. Чтобы даже выключенный iPhone можно было найти с помощью таких служб как GPS или ГЛОНАСС.

Также компании стоит задуматься о том, чтобы устройство можно было найти, даже, если оно не подключено к Интернету.

Пользователь раскусил компанию и пришел к выводу, что несмотря на все заявления о защите персональных данных, она не предпринимает основательных шагов к их защите. Такими действиями Apple не смогла оправдать доверия преданного фаната. Разработчики яблочной продукции сделали ответственным за безопасность и сохранность информации на смартфоне, а также переустановку программ самого владельца гаджета. Поэтому «юзерам» советуют для различных ресурсов использовать разные пароли, а хранить их на сервисе 1Password, чтобы обезопасить себя от различных недоразумений и недочетов.

Кража нового яблочного детища стоимостью 80 000 рублей считается кражей в особо крупном размере. Однако полиция не успевает отреагировать на все заявления о похищениях, ведь их поступает чрезвычайно много.

Пострадавший от кражи пользователь настоятельно рекомендует писать заявление в прокуратуру. Она выделяет на рассмотрение заявления 10 дней.