«А в чем разница?»: Характеристики смартфонов OPPO R17 попали в Сеть

Сегодня, 16:20

Китайские телефоны-близнецы РВСМ00 и РВСТ00 прошли сертификацию в центре TENAA, раскрыв потенциальным пользователям особенности дизайна и «начинки».

Предполагается, ОРРО выпустит сразу два смартфона серии R17. Чем будут различаться китайские новинки, помимо цвета, пока неясно. Телефоны-близнецы оборудованы 6,3-дюймовым дисплеем, панелью с габаритами 156,7х74,7,9 мм и батареей емкостью 3415 мАч. Не исключено, OPPO R17 может получить бесящую многих владельцев iPhone X «монобровь».

В Сеть не попали характеристики процессора, ОЗУ, Flash-памяти, камер, а также прочих элементов «начинки» и визуала смартфонов. Все карты китайский производитель раскроет незадолго до премьеры новинок. Вопрос «а в чем разница?» получит ответ в августе-сентябре текущего года.

«Близнецы» OPPO R17, вероятнее всего, пополнят категорию гаджетов среднего уровня – именно то, что советуют покупать в 2018 году эксперты. Сейчас девайсы становятся все лучше, параллельно теряя в цене. Из данной тенденции необходимо извлекать максимальную выгоду. Смартфоны среднего уровня с легкостью удовлетворяют запросы большинства покупателей, поэтому возникает логичный вопрос: зачем платить больше?