«Дорого, но круто»: Новые карты NVIDIA будут стоить больше своих предшественников

Сегодня, 14:07

Компания должна представить новые видеокарты, имея огромный запас старых графических процессоров, которые необходимо продать.

Сейчас компания NVIDIA находится в очень сложной ситуации. Дело в том, что уже давно пока выпустить новые видеокарты, но руководство ещё не решило, что же делать со старыми. Недавно во время ажиотажа вокруг NVIDIA тайваньский ресурс DigiTimes сообщил, что вся эта ситуация негативно повлияет на продажи видеокарт NVIDIA во второй половине 2018 года и на продажах видеокарт нового поколения.

Стоит отметить, что у NVIDIA и у партнёров сейчас находится большое количество уже существующих видеокарт. Они лежат на складах. Именно это и стало самой главной причиной, почему компания до сих пор не представила новые графические процессоры.

Как бы то ни было, в NVIDIA нашли выход из ситуации. Согласно последним слухам, видеокарты GeForce GTX 1180 появятся же в конце сентября, а через месяц компания представит GTX 1170 и 1160. Но в это же время объёмы производства будут напрямую зависить от сокращающихся запасов карт предыдущего поколения.

В это же время имея огромные запасы старых видеокарт дешеветь не будут. В NVIDIA всё ещё надеются, что спрос на майнинг и криптовалюты снова вырастит и появится необходимость в видеокартах.

На фоне этого, новые видеокарты от NVIDIA будут стоить больше своих предшественников из-за увеличенного спроса и малых объёмов производства. Хоть будет дорого, но одновременно и «круто» с точки зрения производительности.

Скорее всего, такой искусственный дефицит новых карт вызовет ажиотаж, ведь они будут нужны не только для игр, а для людей, работа которых напрямую зависит от производительности видеокарты. Речь идёт о дизайне, рендеринге видео, создании графики и так далее. Исходя из скорости работы графических процессоров соответственно зависит зарплата таких людей, поэтому они будут готовы купить новые карты NVIDIA даже за увеличенную цену.