Новые iPhone уступят в скорости Android-смартфонам при работе в 4G

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Причина этого - спор «яблочной» компании с фирмой Qualcomm, ранее поставлявшей ей модемы. Их скорость в два раза выше.

Сейчас девайсы получат модемы производства Intel, которые хуже по характеристикам. Именно поэтому, новые iPhone существенно уступят в скорости Android-смартфонам при работе в сетях 4G.

Qualcomm уже предоставила данные своего исследования. Согласно ему, Android-смартфоны с чипами их производства, работая в 4G, будут по скорости существенно превосходить гаджеты iPhone на Intel.

Последние модификации Qualcomm станут производить загрузку Android-смартфонов на 60% быстрей, чем новые iPhone. Передача данных, даже, если сигнал будет слабым, также производится с в два раза большей скоростью.

В то же время, в Qualcomm не исключают, что после разрешения нынешнего конфликта с «яблочной» компанией, их сотрудничество может возобновиться и iPhone вновь станет производительным.

Таким образом, выпуск своего, может, и дешевле, чем приобретение чужого, но не всегда эффективнее.

Соперничество гаджетов, в основе которых iOS или Android, длится давно. Сейчас оно в очередной своей стадии.

Эксперты рынка гаджетов уже начали гадать, как снижение «скорострельности» iPhone повлияет на его популярность в Китае. Сейчас эта продукция там вне конкуренции на протяжении уже 9 месяцев.

Если продажи начнут падать, это может побудить Apple вернуться к предыдущему поставщику комплектующих.