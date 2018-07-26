МТС открыл предзаказ на безрамочный смартфон Vivo NEX

Сегодня, 12:33

Первым покупателям компания обещает презентовать в подарок беспроводные наушники.

Оператор сотовой связи МТС с сегодняшнего дня открыл предзаказ на безрамочный смартфон Vivo NEX. Флагманский девайс поразит поклонников бренда своей мощью и технологичностью. Как известно, гаджет укомплектован 6,59-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 19,3:9. Экран занимает 91.24% передней панели, чего удалось достичь за счёт удаления разговорного динамика и внедрения вместо него инновационной технологии Screen SoundCasting, позволяющей передавать звук при помощи непосредственно самого дисплея устройства. Фронтальная камера здесь спрятана в корпусе смартфона. Помимо прочего, Vivo NEX может удивить пользователей интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев, а также современной камерой Sony IMX363 с технологиями оптической и стабилизации изображения.

Девайс имеет в своём арсенале топовый чип Qualcomm Snapdragon 845 и 8 ГБ ОЗУ. Известно, что продажи гаджета МТС намерен запустить 5 августа. Стоимость новинки составит порядка 46 тысяч рублей. Сейчас же можно оформить предзаказ на сайте МТС.

Ранее мы писали, что блогер JerryRigEverything провёл краш-тест смартфона Vivo Nex S. Устройство прошло сразу несколько испытаний на прочность.