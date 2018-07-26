iPhone X на родине Huawei и Xiaomi превзошёл их по популярности

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Статистика показывает тотальное доминирование Apple в Китае. Мобильные устройства «яблочной» компании на рынке Поднебесной вне конкуренции.

iPhone X на родине Huawei и Xiaomi превзошёл их флагманы по популярности. Такие данные показывают продажи второго квартала.

В этом периоде, iPhone X был в Китае самым популярным смартфоном. При этом, его лидерская позиция появилась ещё на старте продаж этого гаджета. С тех пор он каждый месяц лишь подтверждает своё лидерство.

Среди десяти смартфонов, являющихся в Китае самыми популярными, восемь – это iPhone.

Тройка наиболее продаваемых девайсов выглядит так. На первой позиции – iPhone 8. Он был самым продаваемым смартфоном мая. Вторая строчка у iPhone Plus. Третья – у iPhone X.

При этом, по итогам первого квартала наиболее популярен у китайцев, как и ранее, iPhone X.

Эксперты анализировали лишь факт, а не причины того, почему в Китае предпочтение отдаётся iPhone X, а не Huawei или Xiaomi.