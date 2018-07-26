Новый OLED-дисплей от Samsung выдерживает падение с 1,8-метровой высоты

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Небьющимся экраном южнокорейская компания намерена оборудовать смартфоны, планшеты и консоли.

Новый OLED-дисплей от Samsung успешно прошел сертификацию в США. Теперь сверхпрочный экран, который выдерживает падение с 1,8-метровой высоты, можно использовать для производства как бытовой, так и военной техники.

В ходе тестов южнокорейский дисплей 26 раз падал с 1,2-метровой высоты и выдерживал температурные колебания от -32 до 71 градуса по Цельсию. Подытожив испытания полетом с рекордной высоты, совершенно целый дисплей получил сертификат на массовое производство.