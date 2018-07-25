«МегаФон» обещает бесплатную связь в тарифе «Включайся!» за покупку Samsung Galaxy J

Сегодня, 13:05

Акция ограничена по времени и действует до 30 июля включительно.

Сотовый оператор «МегаФон» предлагает своим абонентам уникальное предложение, в рамках которого предоставляется бесплатная связь в тарифе «Включайся!». Чтобы принять участие в данной акции, необходимо приобрести смартфон Samsung Galaxy серии J 2016 и 2017 годов. Компания обещает приятный бонус за покупку данных гаджетов. Покупатели могут рассчитывать на использование услуг оператора на протяжении нескольких месяцев без абонентской платы. Представители «МегаФона» отмечают, что девайсы Samsung Galaxy J отлично адаптированы под использование мобильного интернета. Практически все они имеют поддержку стандарта LTE, оснащены ёмкостными аккумуляторами, а также обладают приличным объёмом ОЗУ для быстрой работы устройства.

В компании подчеркнули, что акицонное предложение ограничено по времени. Действовать оно будет до 30 июля включительно. После этой даты воспользоваться акцией уже не получится.