Apple принесла извинения в связи с проблемами Macbook Pro

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В Купертино признали наличие дефектов и пообещали их устранить в кратчайшие сроки.

После выхода на рынок нового поколения ноутбуков Macbook Pro пользователи стали замечать, что система охлаждения лэптопов работает из ряда вон плохо. В связи с обнаруженными проблемами компания Apple официально принесла свои извинения покупателям и пообещала устранить дефекты. В Купертино пояснили, что речь не в конструкции Macbook Pro, а в программном обеспечении. Оно оказалось недоработанным, что и вызвало неполадки. Представители Apple заявили, что уже в скором времени компания выпустит пакет обновления, который устранит проблему. Одним из первых публично заявил о неполадках видеоблогер Дэвид Ли. Он протестировал Macbook Pro и в своём обзоре рассказал о недочётах «яблочных» инженеров.

Ранее мы писали, что Apple бесплатно меняет пользователям старые MacBook на новые. Один из пользователей продукции американского бренда в соцсетях рассказал, как ему удалось совершить обмен устаревшего девайса на последнюю модель.