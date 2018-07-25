Сегодня, 07:45

Для крепления отдельного модуля будет применён специальный магнит. Также потребуется разработка нового ПО.

Apple уже является патентообладателем соответствующей технологии. В будущем камера новых iPhone станет съёмной.

«Яблочная» компания получила патент на установление на своих гаджетах съёмных объективов, возможности которых станут расширенными. Помимо того, запатентована технология, позволяющая смартфону синхронизироваться со сторонним аппаратом.

Новая камера станет крепиться на iPhone при помощи магнита. Её возможности станут намного шире в сравнении с обычным объективом.

Аксессуар – новинка сам сможет проанализировать кадр, подобрать нужные параметры для съёмки и получить фото с повышенным качеством.

Впрочем, ожидать, что камера iPhone станет съёмной уже в этом году вряд ли стоит. От патентования до разработки, тестирования и внедрения путь не самый короткий.

Любители смартфонов уже начали высказываться по этому поводу. Некоторые сообщили, что с нетерпением ждут iPhone с новым аксессуаром.

Другие, напротив, говорят, что подобные «навороты» нужны лишь для конкурентного преимущества и повышения ценника. Реальной пользы, если и будет, то мизер.