Xiaomi представила смартфон Mi A2 на чистом Android

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Новинку оснастили 20-мегапиксельной селфи-камерой с режимом повышенной светочувствительности.

Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон Mi A2. Девайс на чистом Android без применения фирменной оболочки MIUI получил шестидюймовый FullHD+ экран, процессор Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятор на 3000 мАч. Ключевой особенностью данной модели стало наличие селфи-камеры с режимом повышенной светочувствительности. Модуль обладает матрицей на 20 Мп. В зависимости от комплектации, Xiaomi Mi A2 получит 4 или 6 Гб ОЗУ, а также 32, 64 или 128 Гб ПЗУ.

Гаджет появится в продаже уже в ближайшие дни. Цена на новинку обещает быть демократичной.

Ранее мы писали, что стоимость Xiaomi Mi MIX 3 будет доходить до 795 долларов. Для гаджета предусмотрели сразу три вариации.