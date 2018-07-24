Новый флагман Nokia получит множество камер

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Новинку, пока не представленную официально, уже оценили в 1000 долларов США.

По мере приближения релиза очередного смартфона Nokia в сети появляются новые подробности о визуальной и технической составляющей новинки. В частности, инсайдеры, близкие к компании HMD Global, производителю продукции известного бренда, отмечают, что флагман финской марки получит множество камер.

Выполнено данное решение будет довольно оригинальным образом - модули расположатся по кругу, подобно барабану в револьвере. Каково разрешение каждой из камер, не сообщается. Вместе с тем уже известно, что новинка получит ценник в пределах 1000 долларов США. Существует сразу несколько версий для названия нового смартфона. Так, есть вероятность, что он будет называться Nokia 9 или Nokia 10. Также есть мнение, что его окрестят Nokia A1 Plus. Согласно более ранним утечкам, он получит безрамочный дизайн, топовый процессор Snapdragon от компании Qualcomm, а также не менее 6 Гб ОЗУ. По некоторым данным, данная модель может стать первой в линейке, имеющей интегрированный в экран сканер отпечатка пальцев.

Ранее мы писали, что новый телефон от Nokia рассекретили до анонса. Модель Nokia 6.1 Plus появилась в сети за несколько дней до релиза.