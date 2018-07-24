В Сеть попали точные характеристики нового процессора для геймеров Intel Core i9

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Благодаря недавней утечки специалисты рассказали о точном количестве ядер трёх ожидаемых процессоров, которые приятно удивят игроманов по всему миру.

Недавно в Сеть попали точные характеристики процессора Intel Core i9, который будет сделан для геймеров и удивит своих пользователей рекордной частотой ядер.

Специалисты рассказали, что разработчики одновременно выпустят три игровых процессоров. Речь идёт о 8-ядерном Intel Core i9-9900K. Характеристики нового процессора таковы, что максимальная частота ядер составит 4,7 ГГц. Базовый показатель будет равняться 3,6 ГГц.

Вторым процессором будет Intel Core i7-9700K. Этот процессор будет 8-ядерным и с 8 потоками. Базовая частота не превысит 3,6 ГГц, а максимальная составит 4,6 ГГц.

Третьим продуктом от Intel станет Core i5-9600K, с базовой частотой в 3,7 ГГц и максимальной в 4,3 ГГц. Потоков и ядер будет всего 6.

Информация о официальных ценах и старте продаж достоверно не известна. Однако по словам аналитиков, самый флагманский процессор будет стоить $450, а самый бюджетный - $250.