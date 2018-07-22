Ученые разработали технологию мгновенной зарядки для iPhone

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Смартфон от Apple получает 100% заряда за считанные секунды благодаря специальному устройству, заменяющему заводскую «яблочную» батарею.

Технологию мгновенной зарядки для iPhone разработали австралийские ученые из Университета Аделаиды. Не сумев вмиг «оживить» родной аккумулятор люксовых смартфонов, специалисты придумали заменить его оригинальным устройством с особыми датчиками, отвечающими за получение и распределение заряда. Пока что, воспользоваться технологией австралийских экспертов могут исключительно владельцы iPhone. К разработке зарядки для всех типов смартфонов ученые приступят, определив, насколько их изобретение безопасно для юзеров.

Интернет-сообщество рекомендует Apple не спешить с выпуском iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus, оценив по достоинству работу австралийцев и, возможно, позаимствовав суперсовременное новшество.

Пока мировой рынок смарт-техники готовится к сентябрьским презентациям «яблочного» техногиганта, эксперты медленно отправляют в прошлое iPhone Х и iPhone SE. Все инновации, шокировавшие юзеров год назад, уже совсем скоро пополнят категорию устаревших и неактуальных, уверены специалисты в области смарт-техники.