Смартфон Xiaomi Mi A2 на «чистом» Android стартовал в продажах

Сегодня, 12:50

Китайский производитель выпустил очередной бюджетный гаджет. Его цена в «базе» - 20 тыс. рублей.

Смартфон Xiaomi Mi A2 на «чистом» Android уже стартовал в своих продажах. Особенностью стало, что они начались ещё до проведения анонса.

Анонс девайса должен был состояться лишь на следующей неделе. Он, не дожидаясь этого, уже доступен в продаже в магазинах таких стран, как Китай, Швейцария, Румыния и Польша.

Смартфон будет интересен тем, что выпущен на «чистом» Android без каких бы то ни было надстроек.

В продаже пока что две вариации Xiaomi Mi A2. У обеих из них 4 Гб оперативки. Встроенную память можно выбрать в 32 или 64 Гб. Соответственно их цена в Европе 275 и 300 евро.

Инсайдеры сообщают, что скоро появится и более мощная вариация. Её оперативка вырастет до 6 Гб, а встроенная память до 128 Гб.