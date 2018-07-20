Появились подробности о «супер-камере» смартфона Meizu 16

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Производитель сконцентрировался на данной составляющей флагмана.

По мере приближения релиза смартфона Meizu 16 в сети публикуют новые инсайдерские данные о новинке. Сегодня в глобальной паутине появились подробности о «супер-камере» флагмана. Известно, что девайс оснастят сенсором Sony IMX380. Девайс получил систему фазового автофокуса с лазерным помощником. Камера способна оперировать трёхкратным зумом, который не ухудшает качество изображения. Также здесь реализована четырёхосевая система оптической стабилизации. Фронтальный модель получил, по данным инсайдеров, матрицу на 20 Мп. Ранее уже публиковалась информация, что Meizu 16 оснастят топовым чипом Snapdragon 845 от компании Qualcomm. Базовая версия смартфона получит ценник в 350 долларов. Максимальная комплектация обойдётся в 535 долларов. Ожидается, что премьера новинки состоится 16 августа.

Ранее мы писали, что Meizu 16 «засветился» в тесте AnTuTu. Гаджет показал умопомрачительные результаты.