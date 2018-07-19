Samsung расхвалила камеру Galaxy J8 в свежем рекламном тизере

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Представители бренда обещают, что гаджет будет делать «блестящие фото».

В сети появился официальный ролик Samsung, в котором компания расхвалила камеру нового смартфона Galaxy J8. В свежем рекламном тизере говорится, что ключевые изменения в очередной модели линейки придутся именно на фото- видеосенсор. Представители бренда предлагают добавить фотографиям пользователей «блеска». В частности, на видео показано, как девушка фотографирует своего молодого человека, превращая в процессе обработки фото огоньки на заднем плане в бабочек, зайчиков или сердечки.

Забавные фильтры призваны сделать процесс фотографирования куда более увлекательнее и интереснее. За короткое время ролик набрал уже множество просмотров. В комментариях в основном можно заметить лишь восторженные отзывы о новинке, что говорит о том, что поклонникам бренда презентация пришлась по душе.

Ранее в сети появились подробности нового Samsung Galaxy Note 9. В частности, стало известно, что цена на новинку не превысит отметку в $1000. Гаджет представят уже в начале следующего месяца.