Apple не станет бесплатно ремонтировать бракованные динамики iPhone 7

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Массовость проблемы требует от производителя больших затрат.

Apple прекращает бесплатно обслуживать клиентов, которые обращаются в сервисные центры, жалуясь на бракованные динамики iPhone 7. Компания из Купертино более не станет ремонтировать указанные смартфоны, не требуя при этом платы. Причиной тому, как сообщают источники, стала массовость проблемы. Боссы Apple подсчитали, что широкий жест обошёлся им «в копеечку», в связи с чем, решили отказаться от «благотворительности».

В то же время многие пользователи недоумевают по данному поводу, отмечая, что бракованная продукция появилась на рынке как раз таки по вине производителя. В компании на эти претензии отмечают, что ремонт в период гарантийного срока по-прежнему будет бесплатным, однако рассчитывать на замену динамиков по его истечении не стоит.

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