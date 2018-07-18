В начале следующего года Samsung обещает выпустить смартфон с гибким экраном

Сегодня, 21:17

Samsung уже в течение ряда лет занимается претворением в жизнь идеи гибких и складных смартфонов. Анонсирован выпуск смартфона с гибким 7-дюймовым экраном, в сложенном виде напоминающего кошелек или бумажник. Фактически это должны быть два экрана с диагональю по 3,5 дюйма, в разложенном виде сливающихся в один экран.

Для удобства пользования аппаратом в сложенном виде, на наружной его части будет расположен еще один дисплей. У сложенного смартфона с одной стороны будет видна полоска экрана, а с другой стороны будут камеры.

Информированный источник сообщает, что смартфон с гибким экраном южнокорейская компания обещает представить в начале следующего года на выставке Consumer Electronics Show 2019. Предположительное название будущего гаджета- Samsung Galaxy X.

Ранее было сообщение, что за закрытыми дверями уже прошла презентация складного смартфона Galaxy X.