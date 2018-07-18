Huawei представила безрамочный смартфон Nova 3i с четырьмя камерами

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Новинка получила фирменный вырез в стиле iPhone X.

В сети состоялась презентация очередного девайса от Huawei. Китайская компания официально представила смартфон Nova 3i с четырьмя камерами. Новинка получила безрамочный экран и фирменный вырез в стиле iPhone X.

Известно, что в качестве процессора здесь выступает чип Kirin 710, который ранее нигде замечен не было. Две двойных камеры имеют матрицы на 16 и 2 Мп и 24 и 2 Мп соответственно. Производитель предусмотрел сразу три модификации Nova 3i — на 4 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, а также 6 Гб ОЗУ совместимым с 64 Гб или 128 Гб ПЗУ. Новинка наделена аккумуляторной батареей на 3340 мАч и интерфейсами Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE. Работать Nova 3i будет под управлением Android 8.1 Oreo в фирменной оболочке EMUI 8.2. Цена на новинку составляет 297 долларов. На рынок смартфон выйдет не ранее 8 августа.

Ранее мы писали, что компания Xiaomi анонсировала сразу два новых смартфона. Гаджеты покажут на выставке бренда 24 июля.