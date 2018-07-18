Цена на самый дорогой iPhone X упала до психологической отметки

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Гаджет подешевел на 20 тысяч в сравнении с началом продаж в России.

Самый дорогой iPhone X стремительно теряет в цене. Гаджет с 256 Гб ПЗУ на старте продаже можно было приобрести за 92 тысячи рублей. Сейчас же такую модель можно взять за 72 тысячи. На то, что цена смартфона упала до психологической отметки, повлиял тот факт, что до презентации следующего поколения iPhone остаются считанные месяцы. Более того, ходят слухи, что на рынок выйдет бюджетная версия iPhone X. В этой связи популярность модели ещё больше упадёт.

Также эксперты прогнозируют, что уже осенью прошлогодний флагман снимут с производства в связи с необходимостью ориентировать мощности на выпуск новых девайсов. Сейчас же ритейлеры пытаются как можно быстрее разгрузить свои склады от «устаревшей» модели. Предполагается, что цена на устройство продолжит стремительно падать.

Ранее мы писали, что цены на Samsung Galaxy S8 сокрушительно рухнули в России. В сравнении с показателями на момент выхода на рынок, девайс подешевел почти вдвое. При этом гаджет мало в чём уступает флагманам этого года.