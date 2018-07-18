«Лагающие» ноутбуки MacBook Pro совершенно не поддаются ремонту

Сегодня, 17:00

Компания Apple подложила свинью своим клиентам, презентовав на прошлой неделе неремонтопригодный «яблочный» ноутбук.

Поступив в продажу, MacBook Pro моментально отправился на тест ремонтопригодности, получив позорный 1 балл из 10 возможных от экспертов iFixit. Сверхпроизводительная машина с 13,3-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i5 (2,3/3,8 Гб), 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной Flash-памяти перегревается и тормозит.

«Лагающие» ноутбуки от Apple совершенно не поддаются ремонту из-за хитрой конструкции «начинки». ОЗУ, ЦП и флеш-модуль MacBook Pro впаяны в основную плату, что исключает возможность апгрейда машины. Остальные компоненты невозможно разлучить из-за сопряжения или сверхпрочного клеящего вещества.

Проще говоря, если у вас вышел из строя MacBook Pro от Apple, даже не пытайтесь реанимировать его самостоятельно. Сразу идите в сервис «яблочной» техники и будьте готовы получить счет с тремя, а то и четырьмя нулями.