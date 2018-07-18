Meizu 16 продемонстрировал лучшие показатели в тесте AnTuTu

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Данные новинки рассекретили ещё до её официального анонса.

Флагман Meizu 16 планируется презентовать лишь в августе текущего года. Вместе с тем в сети уже можно найти информацию о технических параметрах устройства, а также о его внешнем виде. Теперь же стало известно, как ведёт себя смартфон при тестировании на AnTuTu. Инсайдеры опубликовали данные испытаний, если верить которым Meizu 16 продемонстрировал лучшие показатели в тесте. Отмечается, то речь идёт о том, что новинка набрала 291 866 баллов.

Это стало своего рода рекордом, поскольку предыдущее достижение принадлежало Xiaomi Black Shark. Игровой смартфон набрал 287 759 баллов. Различие в данных моделях пока проверить в реальности рядовым пользователям не представляется возможным. В то же время, если оно будет таким же, как в тесте, то можно будет утверждать, что гаджет станет самым производительным.

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