Тормозит смартфон: Специалисты рассказали, как улучшить работу устройства

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Для стабильной работы устройства нужно не только следить за установленным ПО, но и за батареей.

Со временем даже iPhone X или другой топовый телефон может начать работать намного хуже. Часто подобное можно встретить на смартфонах с операционной системой Android, но и в iOS проблем не мало.

Как бы то ни было, недавно специалисты рассказали, что делать, если смартфон буквально тормозит.

Первым шагом станет очищение оперативной памяти. Дело в том, что в фоновом режиме может появиться слишком много одновременно запущенных приложений и процессов. В их число попадают мессенджеры, соцсети, аудиоплееры и так далее. Специалисты советуют не просто очищать память, но при помощи самых обычных диспетчеров задач закрывать ненужные процессы. Кстати, во многих смартфонах такое ПО установлено по умолчанию.

Стоит отметить, что на Android также можно зайти в «Настройки» - «Общие» - «Приложения» и закрыть там программы, которые работают в фоновом режиме и отправляют Push-уведомления. В iOS же стоит зайти в «Настройки» - «Уведомления» и проделать ту же операцию.

Эксперты также рассказали и как улучшить работу устройства, если не хватает постоянной памяти. Если её объём заканчивается, то смартфону тяжелее перераспределять данные по свободному пространству. Если освободить хотя бы 1 ГБ памяти, то устройство начнёт работать значительно быстрее. Один их лучших вариантов - принудительная перезагрузка смартфона.

При повышении производительности телефона стоит не забывать и о батареи. Со временем она изнашивается и это приводит к падению тактовой частоты процессора, а соответственно и к «тормозам» смартфона.