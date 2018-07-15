Цены на Samsung Galaxy S8 сокрушительно рухнули в России

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Новинка стоит почти вдовое дешевле, чем на старте продаж.

Многие хотят обзавестись флагманским смартфоном с топовыми характеристиками, но не все могут себе позволить купить нынешних лидеров известных брендов. В данном случае на выручку приходят прошлогодние флагманы, цены на которые после выхода более новой модели сильно падают. К примеру, таковой моделью является Samsung Galaxy S8, которая не на много уступает Samsung Galaxy S9, но стоит вдвое дешевле. Последние новости с рынка говорят, что гаджет сокрушительно рухнул в цене. Сейчас его можно приобрести за чуть менее, чем 30 тысяч рублей. При этом на старте продаж его предлагали за 55 тысяч. Напомним, что Samsung Galaxy S8 имеет в своём арсенале 8-ядерный процессор Exynos 8895, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб ПЗУ, Super AMOLED-экран, интерфейсы Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC, а также массу уникальных фирменных опций.

Ранее мы писали, что в России рухнула цена на флагман Samsung Galaxy S9. Несмотря на то, что новинка на рынке всего несколько месяцев, с приближением релиза Samsung Galaxy Note 9 её стоимость постепенно тает.