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Получить последнюю модель можно, используя определённый «лайфхак».

Пользователь Reddit рассказал на своей странице, что Apple бесплатно меняет пользователям старые MacBook на новые. Такой случай произошёл с ним на днях.

Как правило, вернуть товар продавцу можно без объяснения причин в течение 14 календарных дней, однако недавно поклонники американского бренда узнали о новой лазейке, позволяющей заполучить более совершенный гаджет. Молодой человек рассказал, что два месяца назад приобрёл MacBook Pro 2017. На днях же он узнал, что в продажу поступили более производительные MacBook Pro 2018. При этом цена по спецпредложению для студентов была такой же. Кроме того, к ноутбуку в качестве бонуса предлагаются бесплатно наушники Beats. Парень позвонил в сервисный центр Apple и объяснил свою ситуацию. Он заявил, что на момент покупки не знал, что скоро выйдет новая модель, а потому не стал ждать и купил прошлогодний MacBook Pro. Он попросил выдать ему хотя бы бесплатные Beats. На это оператор заявил, что компания может обменять старый ноутбук на новый в рамках спецпредложения. Выяснилось, что сотрудники фирменных магазинов Apple могут менять девайсы на своё усмотрение. Причина студента показалась в данном случае им уважительной и они удовлетворили его просьбу.

Ранее мы писали, что Apple будет заменять клавиатуры в MacBook.