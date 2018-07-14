Цена на Samsung Galaxy Note 9 не превысит отметку в $1000

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Польские блогеры успокоили поклонников бренда, ожидающих высоких цен на новый флагман.

В сети обнародовали информацию о стоимости флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9, релиз которого намечен на начало августа. Цена на новинку, если верить заявлениям польского техноблога Spider's Web, не превысит отметку в $1000. Соответствующую информацию полякам сообщили источники внутри южнокорейской компании в Польше.

В частности, говорится, что стоимость базовой модели с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ на борту будет стоить в районе $960. Стартовые цены на Samsung Galaxy Note 9 при этом будут зафиксированы на отметке в €990. Подобная тенденция наблюдается из-за 20-процентного НДС. Напомним, что ключевыми достоинствами новинки должны стать камера и производительность.

Ранее мы писали, что в Сеть просочились характеристики и новый рендер Samsung Galaxy Note 9. Если верить данным авторитетного ресурса AndroidHeadlines, смартфон получит весьма достойные параметры и элегантный внешний вид.