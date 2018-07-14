Блогер JerryRigEverything провёл краш-тест смартфона Vivo Nex S

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Результаты оказались неоднозначными.

Краш-тест смартфона Vivo Nex S провёл известный YouTube-блогер JerryRigEverything. Новинка была быстро подзабыта из-за выхода более интересного пользователю Oppo Find X. Цена последнего, тем не менее, для многих может показаться завышенной, в связи с чем, некоторые покупатели всё же отдают предпочтение первому варианту.

Поскольку Vivo Nex S по-прежнему имеет достаточно высокую популярность, блогер решил проверить его на прочность и записать испытание на видео. Поцарапать экран, как оказалось, всё же можно, но при этом подэкранный сканер отпечатка пальца всё ещё работает исправно. Фронтальная камера же оказалась куда более прочнее. Тест на нагрев Vivo Nex S прошёл на отлично. После того, как девайс разогрели до критической температуры, дисплей Super AMOLED начал проявлять белые пятна, однако спустя время они исчезли и он вновь начала работать как ранее. Испытание на изгиб Vivo Nex S в целом прошёл, однако появились некие проблемы с рамкой – она гнётся куда сильнее, чем хотелось бы.

Ранее мы писали, что в Geekbench протестировали новый iPhone с рекордными характеристиками. Девайс показал такие результаты, которые до этого не смог продемонстрировать ни один гаджет.