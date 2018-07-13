Прошли регистрацию новые iPad и iPhone

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Компания Apple в скором времени порадует потребителей своей продукции. Она готовится выпустить сразу несколько моделей.

Уже прошли регистрацию две новые вариации iPad и три модели iPhone. Это исходит из базы данных, которую размещает Евразийская комиссия.

Вообще, регистрацию прошли 11 новых моделей «яблочной» корпорации. Начальные индексы новейших смартфонов А19, А-20, А-21.

Специалисты рынка гаджетов предполагают, что под ними скрываются новые ЖК-iPhone и iPhone X Plus.

Новые iPad, судя по всему, станут управляться iOS 11. В то же время, экспертам не совсем понятно, зачем это делать. Корпорация сообщила, что уже этой осенью появится полная версия iOS 12.

В то же время то, что новые iPad и iPhone появятся, сомнению не подлежит. Евразийская комиссия содержит в своей базе данных проверенные сведения.