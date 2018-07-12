В России в 17 раз вырос интерес к «умной колонке» от «Яндекса»

Сегодня, 19:14

Более половины гаджетов раскупили за несколько часов продаж.

В России наблюдается невероятный спрос на продукцию «Яндекса». Интерес к «умной колонке» от этой компании вырос в день старта продаж в 17 раз в сравнении с показателями предыдущего дня. На сервисе объявлений «Юла» «Яндекс.Станции» искали намного чаще обычного.

В течение нескольких часов пользователи раскупили более половины девайсов из тех, что были в наличии. В среднем «умная колонка» от Яндекса оценивается в 17,25 тысячи рублей. Официальная стоимость составляет 9,99 тыс. рублей. На некоторых площадках цена на новинку доходит до 30 тысяч рублей. Покупатели готовы переплачивать в три раза, чтобы заполучить заветный девайс. «Яндекс. Станция» стал своего рода ответом продуктам Google и Amazon. В настоящее время она оснащена голосовым помощником «Алиса». В будущем в планах разработчиков интегрировать колонку в систему «умного дома».

Ранее мы писали, что Apple искусственно подогревает интерес к iPhone 6s путём очередного понижения цен. Смартфон, который на рынке уже почти три года совершенно не пользуется спросом.