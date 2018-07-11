В Сеть просочились характеристики и новый рендер Samsung Galaxy Note 9

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Фото рассекретило все визуальные особенности готовящегося к августовской презентации смартфона, а эксперты продолжают ломать голову над его «начинкой».

Предполагаемые характеристики и новый рендер Samsung Galaxy Note 9 просочились в Сеть усилиями авторитетного ресурса AndroidHeadlines. Свежее фото подтверждает слухи о сходстве южнокорейского смартфона с предшественником. Предполагается, главные отличия появятся на задней панели, однако ее изображения придется еще немного подождать. Одним из нововведений может стать размещение сканера отпечатка пальца под основной сдвоенной камерой.

«Начинка» Samsung Galaxy Note 9 сможет похвастаться 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной Flash-памяти и аккумулятором до 4000 мАч. Каким будет процессор, эксперты все еще сомневаются. Возможны два варианта: Qualcomm Snapdragon 845 или Exynos 9810. Диагональ дисплея с расширением 2960х1440 пикселей составит 6,4 дюйма, а функционировать смартфон будет на базе ОС Android 8.1 Oreo.

Официальная презентация Samsung Galaxy Note 9 запланирована на 9 августа. Предполагаемая стоимость девайса пока что неизвестна.