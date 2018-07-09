Неубиваемые и непотопляемые: Ростех показал новых ноутбуки для силовиков

Сегодня, 21:41

Его стоимость в полмиллиона впечатляет. Однако, согласно анонсу, он способен выдержать любые экстремальные условия.

Ростех показал свой новый ноутбук, разработанный специально для силовиков. Сообщается, что эти аппараты будут неубиваемые и непотопляемые. Более того, они смогут спокойно функционировать при разбросе температур от -20 до +55.

Ростех разработал этот ноутбук специально для нужд Минобороны и Росгвардии. Он был сегодня продемонстрирован в Екатеринбурге на «Иннопроме-2018».

Немаловажным является и то, что в основу вычислительного ядра лёг микропроцессор «Эльбрус 1С+» российской разработки.

Корпус ноутбук для силовиков РФ сделан, используя сверхпрочный алюминиевый сплав. Он будет устойчив не только к вибрации, но и к сильным ударам, и к воздействию воды.

Ноутбук уже полностью готов для запуска в серийное производство. Сообщается, что его использование может быть не только военным, но и гражданским в тех сферах, где условия труда экстремальные.

Технические параметры нового гаджета, в особенности при работе в экстремальных условиях, пока не раскрываются.

Известно лишь диагональ его дисплея в 17 дюймов и толщина корпуса в 8 сантиметров.

Некоторые аналитики уже отметили, что стоимость американского аналога с подобной комплектацией дороже, приблизительно, в два раза.