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«Дочка», придуманная для исправления репутации, стала теснить основной бренд. Это показывают продажи последних лет.

В последнее время смартфоны Honor отбивают позиции у Huawei, став для этого бренда одним из самых сильных конкурентов. Такое в мире бывает, но не часто.

У Huawei, которая на рынке смартфонов засветилась одной из последних, сразу появилась плохая репутация. Её девайсы считались «совсем китайскими», глючащими и нестабильными.

С подобным имиджем нужно было что-то делать. Тогда в 2013 году была запущена отдельная фирма Honor. Предполагалось, что её целевой аудиторией станет молодёжь, любительница оригинальных дизайнов и ярких гаджетов.

На деле получилось не так. Они по-прежнему ассоциируются с Huawei. Выбирает их не молодёжь, а те, кто хочет, сэкономив, стать обладателем достойного и современного девайса.

Honor плотно оккупировал нишу гаджетов с ценовой категорией в 250 – 350 долларов. Этот бренд избегает тотально копировать образцы мировых флагманов. Он берёт ото всех, но по чуть-чуть.

Также эксперты отметили, что все новые технологии, применённые в Huawei, постепенно появляются в Honor.

«Старший» гаджет играет роль своеобразной приманки, показывая хорошее качество и высокую цену.

У моделей Honor она совсем немного похуже, но цена чуть не вдвое дешевле. Вот и пошли продажи. Так они и работают в паре Honor и Huawei.