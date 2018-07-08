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«Никому не нужен»: В Samsung признали провал продаж Galaxy S9

Сегодня, 09:33

Покупатели разочарованы флагманом компании.

Несмотря на масштабную маркетинговую кампанию по продвижению Samsung Galaxy S9, флагман оказался никому не нужен. Всему виной то, что новинка попросту не смогла ничем удивить искушённых поклонников бренда.

Технические параметры мало, чем отличались от показателей прошлогодней модели Samsung Galaxy S9 за исключением процессора, камеры и некоторых особенностей. В компании уже признали провал продаж новинки. По официальным данным, во втором квартале прибыль бренда упала на 0,7% в сравнении с данными прошлого года. До конца 2018 года Samsung намерена реализовать 31 млн смартфонов данной модели, что является худшим показателем за последние несколько лет для девайсов этой линейки. К примеру, Galaxy S7 в 2016 году разошелся тиражом в 50 млн экземпляров.

На фоне падения спроса на Samsung Galaxy S9 появляются новости о снижении цен на прошлогодний флагман Samsung Galaxy S9. Недавно мы писали, что стоимость девайса упала до психологической отметки. Гаджет мало в чём уступает лидеру этого года.

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