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Смарт-часы Samsung Gear S4 сменили название и прошивку

Сегодня, 18:51

Производитель решился на кардинальные перемены в последний момент.

Samsung готовит к выходу новые смарт-часы Gear S4, однако дата релиза может быть перенесена из-за внезапных перемен в политике разработки гаджета. В частности, инсайдеры утверждают, что модели сменили название на Galaxy Watch. Также девайс получит принципиально иную прошивку. Вместо привычной «родной» Tizen OS часы оснастят новой Wear OS от Google. Этот шаг позволит быстрее интегрировать в девайс опцию оплаты Google Play.

По некоторыми данным, гаджет получит достаточно ёмкостную батарею на 470 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. Также девайс оснастят массу нововведений, в частности в части использования часов в качестве фитнес-браслета. Ожидается, что новинку покажут уже 9 августа. Девайс представят наряду со смартфоном Galaxy Note 9. Если переработать Galaxy Watch к тому моменту не удастся, его покажут на выставке IFA 2018, старт которой запланирован на начало сентября.

Ранее мы писали, что на Филиппинах показали смартфон Samsung Galaxy A8 Star, который тот час же заклеймили эксперты. Специалисты заметили, что новинка нисколько не отличается от Samsung Galaxy A9.

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