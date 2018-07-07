Названа цена смартфона Nokia X6 Polar White

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Новинка получила прошивку ОС Android 8.1, чип Qualcomm Snapdragon 636 и Full HD экран.

На глобальном рынке дебютировал смартфон Nokia X6 Polar White. В э той связи была названа цена на гаджет. Новинка будет стоить примерно 255 долларов. За эти деньги производитель предлагает девайс под управлением прошивки ОС Android 8.1. Nokia X6 Polar White оснастили 5,8-дюймовым Full HD экраном с разрешением 2280 на 1080 пикселей.

Работу смартфона обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 636. Девайс оснастили 4 Гб ОЗУ. Основная камера имеет сдвоенный модуль на 16 Мп и 5 Мп. Фронтальный девайс получил сенсор на 16 Мп. Аккумулятор устройства имеет ёмкость 3000 мАч. Дата начала продаж в России пока не раскрывается. По некоторым данным, стартовая цена Nokia X6 Polar White на местном рынке будет несколько отличаться от азиатского.

Ранее мы писали, что бюджетный смартфон Nokia 5.1 Plus покажут 11 июля. Также на мероприятии представят ещё два гаджета, в том числе флагамнский девайс.