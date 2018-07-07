Microsoft отложила релиз Surface Andromeda и не покажет его в 2018 году

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Судьба проекта в целом до сих пор остаётся неясной.

Складной планшет Surface Andromeda от Microsoft не увидит свет в 2018 году. Соответствующую информацию сообщают западные рейтинговые издания со ссылкой на собственные источники. Компания отложила релиз устройства на неопределённый срок и точно не покажет его в ближайшее время. Инсайдеры утверждают, что причиной тому стал тот факт, что программное обеспечение для Surface Andromeda до сих «сырое» и требует масштабной доработки. К тому же на устройство дол сих пор не разработали приложений. Без них о массовости продукта не может идти речи.

Некоторые эксперты, знакомые с ситуаций, утверждают, что Microsoft в последнее время существенно пересмотрела стратегию развития, в которую проект Surface Andromeda никак не вписывается. В то же время на него уже было затрачено немало ресурсов, в связи с чем, судьба планшета по-прежнему остаётся неясной. Ожидается, что новинку могут представить уже в следующем году на презентации очередного пакета обновлений для Windows. Раньше Surface Andromeda ждать точно не стоит, уверены специалисты.

Ранее мы писали, что Samsung запускает производство экранов для складного смартфона. Уже в этом году планируется выпустить 100 тысяч единиц.