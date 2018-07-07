В сети представили смартфон Oppo A5

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Новинка получила Android 8.1 Oreo и аккумулятор на 4230 мАч.

В сети представили новый смартфон Oppo A5. На сайте производителя появились первые официальные снимки гаджета, а также его ключевые характеристики. В частности, в релизе говорится, что новинка получила 6,2-дюймовый HD-экран с разрешением 1520 на 720 пикселей. В качестве процессора здесь выступает чип Qualcomm Snapdragon 450. Основная камера имеет сдвоенный модуль на 13 Мп и 2 Мп.

Гаджет достаточно автономен благодаря сверх ёмкому аккумулятору на 4230 мАч. Работать Oppo A5 будет под управлением ОС Android 8.1 Oreo. Известно, что на рынке модель будет представлена в двух цветовых вариантах: голубом и розовом. Цена на смартфон составит 1500 юаней или 14 200 рублей. Дата выхода в России пока не известна. Ожидается, что локализация новинки состоится в ближайшие несколько недель.

Ранее мы писали, что компания Blackview выпустила новый бюджетный смартфон A20 Pro. Новинка уже готовится к выходу на глобальный рынок и имеет ряд преимуществ перед конкурентами.