Названы цена и дата релиза смартфона LG V40 ThinQ с пятью камерами

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Это будет первая модель в линейке со столь масштабным набором.

По мере приближения выхода смартфона LG V40 ThinQ в сети появляются всё новые слухи о его скорой презентации. В частности, на днях были названы цена и дата релиза модели. Первый смартфон LG с пятью камерами должен быть показан в рамках выставки IFA 2018. Мероприятие пройдёт в Берлине с 31 августа по 5 сентября. Ожидается, что компания выпустит новинку на рынок почти сразу после презентации – в конце сентября

Как известно, LG V40 ThinQ первоначально имел кодовое название Storm. Уже несколько месяцев активно муссируется информация о том, что девайс первый в линейке получит сразу пять камер –две фронтальных и три основных. Также гаджет оснастят вырезом в стиле iPhone X и процессором Qualcomm Snapdragon 845. Цена девайса ожидается на уровне LG V35 ThinQ. Последний, напомним, отдавали на старте продаж за 899 долларов.

Ранее стало известно, что LG намерена представить первый складной смартфон. Патентная заявка компании рассекретила её планы.