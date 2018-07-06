Face ID могла появиться в смартфонах Samsung задолго до iPhone X

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Ожидается, что технология будет внедрена в Galaxy S10.

Инженеры Samsung занимались функцией распознавания лиц задолго до появления Face ID в iPhone X. О том, что данная опция могла появиться во флагманских смартфонах южнокорейского бренда ещё несколько лет назад, говорит то, что на днях в сети появилась утечка из управления по патентам и товарным знакам США.

В ней идёт речь о камере, выполненной по технологии TOF (time of flight camera) с использованием инфракрасного излучателя NIR, а также двумя сенсорами, распознающими облик пользователя. Заявка на получение патента была подана в 2014 году, но разрешение на использование разработки Samsung получила только сейчас. Внедрить свой Face ID в следующий флагман Galaxy Note 9 компания уже не успеет, ведь его выход запланирован на конец лета. Скорее всего, новую технологию можно будет увидеть лишь во флагманских смартфонах следующего года. Это может быть Galaxy S10 или складной Galaxy X.

Напомним, ранее мы писали, что Samsung запускает производство OLED-дисплеев, предназначенных для использования в складных смартфонах. В этом году выпустят первую партию устройств в 100 тысяч экземпляров.